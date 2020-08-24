2020 yılının en güzel makro sanat fotoğrafları

Makro Sanat yarışması için fotoğrafçılar, dünyanın dört bir yanındaki bahçelerde muhteşem anlar yakaladı. Bahçe yaşamının gizli bir dünyasını ortaya çıkaran yarışma kazananları ve finalistleri, Sputnik’in seçkisinde.
Uluslararası Yılın Bahçe Fotoğrafçısı (IGPOTY) Yarışması, 2020 Makro Sanat Fotoğrafı temalı yarışmasının kazananlarını açıkladı.
Makro Sanat yarışması için fotoğrafçılar, dünyanın dört bir yanındaki bahçelerde muhteşem anlar yakaladı. Bahçe yaşamının gizli bir dünyasını ortaya çıkaran yarışma kazananları ve finalistleri, Sputnik’in seçkisinde.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya semalarında, 5 ay sonra turistler sıcak hava balonlarıyla uçmanın sevincini yaşadı.
Yılın Kuş Fotoğrafçısı 2020 ödülleri sahiplerini buldu. Çevredeki Kuşlar, Uçan Kuşlar, Kuş Davranışları, En İyi Portre, Bahçe ve Kent Kuşları gibi kategorilerde yapılan yarışmaya dünya çapında 60’tan fazla ülkeden gönderilen 15 bin fotoğraf yarıştı.
Bir sosyal deney sonucu gündem olan Diyarbakırlı çocuklar, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın davetlisi olarak İstanbul'a geldi.
Tam 60 yıl önce 19 Ağustos 1960 tarihinde tüm dünyada sansasyon etkisi yaratan bir olay oldu: Sovyet köpekleri Belka ve Strelka uzaya fırlatılıp sağ olarak geri döndüler.
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