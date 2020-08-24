Moskova bölgesinde ARMY-2020 Uluslararası Askeri Teknik Forumu kapılarını ziyaretçilere açtı

29 Ağustos’a kadar sürecek fuara Rusya ve başka ülkelerden 1500 şirketin temsilcileri katılıyor. Fuar kapsamında sergilenen yeni nesil silah ve askeri araçlar, Sputnik’in galerisinde.
Rusya’nın Moskova bölgesindeki Patriot Parkı'nda gerçekleşen ve son teknoloji askeri ürünlerin sergilendiği 'ARMY-2020' Uluslararası Askeri Teknik Fuarı ve Forumu’nun açılış töreni kapsamında Rusya'nın çeşitli silah üreticilerinin yepyeni ürünleri görücüye çıkarıldı.
29 Ağustos’a kadar sürecek fuara Rusya ve başka ülkelerden 1500 şirketin temsilcileri katılıyor. Fuar kapsamında sergilenen yeni nesil silah ve askeri araçlar, Sputnik’in galerisinde.
Uluslararası Yılın Bahçe Fotoğrafçısı (IGPOTY) Yarışması, 2020 Makro Sanat Fotoğrafı temalı yarışmasının kazananlarını açıkladı.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya semalarında, 5 ay sonra turistler sıcak hava balonlarıyla uçmanın sevincini yaşadı.
Yılın Kuş Fotoğrafçısı 2020 ödülleri sahiplerini buldu. Çevredeki Kuşlar, Uçan Kuşlar, Kuş Davranışları, En İyi Portre, Bahçe ve Kent Kuşları gibi kategorilerde yapılan yarışmaya dünya çapında 60’tan fazla ülkeden gönderilen 15 bin fotoğraf yarıştı.
Bir sosyal deney sonucu gündem olan Diyarbakırlı çocuklar, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın davetlisi olarak İstanbul'a geldi.
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