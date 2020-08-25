Dünyanın çeşitli bölgelerinden orman yangınlarının uydu görüntüleri

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen hafta başlayan ve halen devam eden orman yangınlarında, 7 kişinin öldüğü, 100 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklandı.
700 bin dönümlük alandaki yangınların yıldırım düşmesi sonucu çıktığı aktarılırken eyalet tarihindeki en büyük yangınlar arasında olduğu vurgulandı.
Sputnik, son yıllarda dünya gündeminin üst sıralarında yer alan farklı ülkelerde yaşanan orman yangınlarının uydu görüntülerini bir galeride topladı.
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