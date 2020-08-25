Dünyanın çeşitli bölgelerinden orman yangınlarının uydu görüntüleri

Avustralya'da milyonlarca hektar ormanlık alanı kül eden yangınların sebep olduğu dumanlardan dolayı en az dört bin kişinin hastaneye kaldırıldığı, 445 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede Eylül 2019'da başlayan yangınlar Şubat 2020'de kontrol altına alınabilmiş, 10 milyon hektarlık alan kül olmuştu.