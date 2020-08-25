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    Dünyanın çeşitli bölgelerinden orman yangınlarının uydu görüntüleri

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    • Avustralya'da milyonlarca hektar ormanlık alanı kül eden yangınların sebep olduğu dumanlardan dolayı en az dört bin kişinin hastaneye kaldırıldığı, 445 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede Eylül 2019'da başlayan yangınlar Şubat 2020'de kontrol altına alınabilmiş, 10 milyon hektarlık alan kül olmuştu.
    • Kasım 2018'de ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangını, San Francisco'nun yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusunda Paradise kasabasını harabeye çevirdi. Bölgede çıkan orman yangınında, 27 bin nüfuslu Paradise kasabasında binden fazla yapının kullanılamaz hale geldiği, on binden fazla kişinin kasabayı terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.
    • ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 8 Kasım 2018'de başlayan ve Camp yangını olarak isimlendirilen orman yangını, 16,5 milyar dolar zarara yol açarak o senenin en maliyetli doğal afeti olmuştu. Eyaletin kuzeyindeki Paradise kasabasında başlayan orman yangını yaklaşık 14 bin ev, 500'den fazla iş yeri ve yaklaşık 4 bin 300 binayı yok etmiş, yangında 80'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Toplamda 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, Kaliforniya tarihinin en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı orman yangını olarak kayıtlara geçmişti.
    • Kasım 2019'da uzaydan çekilen Avustralya'daki orman yangınlarını gösteren görüntü
    • ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 15 Ağustos'tan bu yana devam eden orman yangınlarında, 7 kişinin öldüğü, 100 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. Açıklamada, 700 bin dönümlük alandaki yangınların yıldırım düşmesi sonucu çıktığı, eyalet tarihindeki en büyük yangınlar arasında olduğu aktarıldı.
    • Kaliforniya İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada yıldırım düşme oranının geçen haftaya göre daha seyrekleştiği için yangın söndürme çalışmalarının biraz kolaylaştığı, ancak alanın büyüklüğünden kaynaklanan zorluklar nedeniyle tamamen söndürülmesinin çok uzun zaman alacağı belirtildi.
    • Ulusal Meteoroloji Servisi tarafından yapılan bilgilendirmede, Kaliforniya eyaletinde kırmızı bölge ilan edilen alanda yaşayan 10 milyondan fazla insanın risk altında olduğu, en az 1200 evin yangında küle döndüğü kaydedildi.
    • Temmuz 2019'da Fransa'nın güneyindeki Saint-Mandrier-sur-Mer kasabasında yaşanan orman yangınının uydu görüntüsü
    • 1986 yılında nükleer felaketin yaşandığı Ukrayna'nın Çernobil kentinde Nisan 2020'de meydana gelen orman yangını nedeniyle bölgede radyasyon seviyesi 16 buçuk kat arttı.
    • Temmuz 2019'da Rusya'nın Sibirya bölgesinde yaşanan orman yangını nedeniyle 3 milyon hektarlık orman kül oldu. Fotoğrafta: Sibirya'nın Kamçatka bölgesinde çıkan yangının uydu görüntüsü
    © AFP 2020 / Satellite image ©2020 Maxar Technologies
    Avustralya'da milyonlarca hektar ormanlık alanı kül eden yangınların sebep olduğu dumanlardan dolayı en az dört bin kişinin hastaneye kaldırıldığı, 445 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede Eylül 2019'da başlayan yangınlar Şubat 2020'de kontrol altına alınabilmiş, 10 milyon hektarlık alan kül olmuştu.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/19/1042717835_0:0:3253:1831_1200x675_80_0_0_fd8d8548b68c550e73a6fcc1aa42cc22.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202008251042719835-dunyanin-cesitli-bolgelerinden-orman-yanginlarinin-uydu-goruntuleri/

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen hafta başlayan ve halen devam eden orman yangınlarında, 7 kişinin öldüğü, 100 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklandı.

    700 bin dönümlük alandaki yangınların yıldırım düşmesi sonucu çıktığı aktarılırken eyalet tarihindeki en büyük yangınlar arasında olduğu vurgulandı.

    Sputnik, son yıllarda dünya gündeminin üst sıralarında yer alan farklı ülkelerde yaşanan orman yangınlarının uydu görüntülerini bir galeride topladı.

    Etiketler:
    Orman yangını, Kaliforniya, ABD
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    Multimedya
    Avustralya'da milyonlarca hektar ormanlık alanı kül eden yangınların sebep olduğu dumanlardan dolayı en az dört bin kişinin hastaneye kaldırıldığı, 445 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede Eylül 2019'da başlayan yangınlar Şubat 2020'de kontrol altına alınabilmiş, 10 milyon hektarlık alan kül olmuştu.
    Dünyanın çeşitli bölgelerinden orman yangınlarının uydu görüntüleri
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