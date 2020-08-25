Moda dünyasının ikonu Claudia Schiffer 50 yaşında

Dünyanın en çok kazanan modeli olarak bilinen Alman manken Claudia Schiffer bugün 50’nci doğum gününü kutluyor.

33 yıldır podyumlarda ve televizyon ekranlarında boy gösteren ünlü model her ne kadar artık podyumlardan uzakta olsa da güzelliğiyle yıllara meydan okumayı sürdürüyor.

Sputnik, dünyaca ünlü dergilerin kapaklarında yer alan ve kariyeri başarılarla dolu olan Claudia Schiffer’in farklı dönemlerde çekilen fotoğraflarını bir galeride topladı.