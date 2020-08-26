Göz alıcı manzaralarıyla büyüleyen ve şifa özellikleriyle de kullanılan Altay’ın tuz gölleri

En büyüklerinden Burlinskoye Gölü ve rengi nedeniyle ismini alan Pembe Göl, her yıl çok sayıda turistin ilgisini çekiyor. İçinde barındırdığı tuzlu su karideslerinden rengini alan tuz gölleri, mevsimine göre kırmızı ve gri renklerini de alabiliyor.

Nefes kesen manzaraları ve şifa özellikleriyle de bilinen tuz gölleri, Sputnik’in galerisinde.