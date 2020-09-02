Dünyanın en büyük savaş uçağı Rus Tu-160

Dergiye konuşan askeri uzman Pyotr Butovskiy, uçağın yüksek muharebe kabiliyetlerine dikkat çekerek Tu-160’ın dünyanın en büyük savaş uçağı olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Tu-160 uçağına dair bilgiler, Sputnik’in galerisinde.
Amerikan Aviation Week & Space Technology isimli savunma dergisi, hipersonik stratejik bombardıman uçağı Tu-160’ı Rusya’nın en tehlikeli savaş uçağı olarak tanımladı.
Dergiye konuşan askeri uzman Pyotr Butovskiy, uçağın yüksek muharebe kabiliyetlerine dikkat çekerek Tu-160’ın dünyanın en büyük savaş uçağı olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Tu-160 uçağına dair bilgiler, Sputnik’in galerisinde.
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