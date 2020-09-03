77. Venedik Film Festivali başladı

Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlayıcı önlemler çerçevesinde İtalya’da fiziki olarak düzenlenen ilk büyük etkinlik olan festival, her yıl olduğu gibi Venedik’in Lido yarımadasında kapılarını açtı.
İtalya’da bu yıl 77'ncisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, İtalyan yönetmen Daniele Luchetti’nin yönettiği 'Lacci' filminin gösterimiyle başladı.
Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlayıcı önlemler çerçevesinde İtalya’da fiziki olarak düzenlenen ilk büyük etkinlik olan festival, her yıl olduğu gibi Venedik’in Lido yarımadasında kapılarını açtı.
Amerikan Aviation Week & Space Technology isimli savunma dergisi, hipersonik stratejik bombardıman uçağı Tu-160’ı Rusya’nın en tehlikeli savaş uçağı olarak tanımladı.
Avustralya 2020 Yılı Doğa Fotoğrafçısı Yarışması kazananlarının isimleri açıklandı.
Rusya’ya bağlı Altay Cumhuriyeti’nin 'göl ülkesi' denen bozkır bölgelerinde tıbbi amaçlı kullanılan 3 binden fazla göl yer alıyor.
Dünyanın en çok kazanan modeli olarak bilinen Alman manken Claudia Schiffer bugün 50’nci doğum gününü kutluyor.
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