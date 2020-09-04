Nature inFocus 2020 Doğa Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

Asya ülkelerinden çok sayıda fotoğrafçının katıldığı yarışmada farklı kategorilerde yüzlerce etkileyici doğa görüntüsü yarıştı. Ödül kazanan ve övgüye layık görülen çalışmalar, Sputnik’in galerisinde.
Asya’nın prestijli doğa ve vahşi yaşam fotoğrafçılık yarışmalarından Nature inFocus 2020 Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı.
Asya ülkelerinden çok sayıda fotoğrafçının katıldığı yarışmada farklı kategorilerde yüzlerce etkileyici doğa görüntüsü yarıştı. Ödül kazanan ve övgüye layık görülen çalışmalar, Sputnik’in galerisinde.
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