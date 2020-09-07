Doğal güzelliğiyle göz kamaştıran ‘Aşk Denizi’ Baykal

Dünyada içilebilir su rezervinin beşte birinin kaynağı Baykal, yeryüzünün en derin tatlı su gölü olarak kabul ediliyor. Baykal Gölü adının Yakutça’da “Aşk Denizi” anlamına gelen “Bay-Gal” kelimesinden geldiği rivayet edilir. Sibirya halkları ise gölü ‘Zengin Deniz’ ya da ‘Kuzey Denizi’ olarak adlandırıyorlar.

Yılın her mevsiminde doğal güzelliğiyle turistleri çeken Baykal Gölü’nün göz alıcı görüntüleri, Sputnik’in seçkisinde.