2020 National Geographic Seyahat Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları

Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan National Geographic Seyahat Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Bu yılki yarışmanın yapıldığı Doğa, Şehirler, Manzaralar ve İnsanlar olmak üzere dört kategoride dünyanın dört bir yanından dört binden fazla amatör ve profesyonel fotoğrafçı ödüller için yarıştı.

Sputnik, yarışmayı kazanan ve dereceye giren karelerden bazılarını galeride topladı.