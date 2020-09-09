İsrailli bir model ilk defa BAE'de ülkesinin bayrağıyla çekim yaptı

İsrailli kadın model, ilk defa Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) İsrail bayrağıyla ürün tanıtımı için foto çekimleri yaptı.
Mısır'da arkeologlar, 2 bin 500 yıllık olduğu belirtilen 13 tahta tabutun bulunduğunu açıkladı. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, tabutların 11 metre derinlikte bulunduğunu belirtti.
Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan National Geographic Seyahat Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu.
Sibirya'nın güneyinde bulunan ve Rusya Federasyonu'na bağlı İrkutsk yönetim bölgesiyle Buryatya Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı Baykal Gölü yaklaşık 25-30 milyonluk yaşıyla dünyanın bilinen en eski gölü.
Asya’nın prestijli doğa ve vahşi yaşam fotoğrafçılık yarışmalarından Nature inFocus 2020 Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı.
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