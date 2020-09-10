Küresel iklim değişikliği nedeniyle Van Gölü'nün su seviyesi düşüyor

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan ve ülkenin en kalabalık ve büyük mülteci kampı Moria’da yangın çıktığı açıklandı. Bölge sakinlerinden bir kişi, kampın neredeyse tamamının yandığını, geriye sadece birkaç çadırın kaldığını söyledi.