Küresel iklim değişikliği nedeniyle Van Gölü'nün su seviyesi düşüyor

Türkiye'nin en büyük gölü olan ve bölge halkı tarafından ‘deniz’ olarak adlandırılan Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde küresel ısınma nedeniyle yaşanan çekilme dikkati çekiyor.
İklim değişikliği ve hava şartlarına bağlı olarak seviyesi belirli periyotlarda değişen Van Gölü, son yıllarda önemli orada su kaybı yaşıyor.
Türkiye'nin en büyük gölü olan ve bölge halkı tarafından ‘deniz’ olarak adlandırılan Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde küresel ısınma nedeniyle yaşanan çekilme dikkati çekiyor.
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan ve ülkenin en kalabalık ve büyük mülteci kampı Moria’da yangın çıktığı açıklandı. Bölge sakinlerinden bir kişi, kampın neredeyse tamamının yandığını, geriye sadece birkaç çadırın kaldığını söyledi.
İsrailli kadın model, ilk defa Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) İsrail bayrağıyla ürün tanıtımı için foto çekimleri yaptı.
Mısır'da arkeologlar, 2 bin 500 yıllık olduğu belirtilen 13 tahta tabutun bulunduğunu açıkladı. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, tabutların 11 metre derinlikte bulunduğunu belirtti.
Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan National Geographic Seyahat Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu.
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