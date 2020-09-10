Yangın etkisiyle gökyüzü turuncuya bürünen Kaliforniya'dan kareler

Kontrol altına alınamayan yangına yönelik itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Gökyüzünün sıradışı rengiyle sürrealizm havası estiren Kaliforniya'dan görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde farklı bölgelerde devam eden yangınlar 144 bin dönüm araziyi kül ederken, San Francisco kentinde gökyüzünün rengini turuncuya çevirdi.
Kontrol altına alınamayan yangına yönelik itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Gökyüzünün sıradışı rengiyle sürrealizm havası estiren Kaliforniya'dan görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
Ekonomisi çöküşteki Lübnan'ı mavha sürükleyen Beyrut Limanı'ndaki patlamadan bir ay sonra bu kez bölgedeki petrol ve lastik deposunda büyük bir yangın çıktı.
Hollanda’da bir üniversite, salgın nedeniyle çevrimiçi olarak verilen derslerin sayısını sınırlandırmak ve dijital ortamın verdiği yalnızlık hissinden kurtarmak için parklarda, meydanlarda ve otoparklarda açık hava dersleri düzenliyor.
ABD’nin New York eyaletinde, Başkan Donald Trump’ın koronavirüs politikasını ve son günlerde askerlere yönelik sarf ettiği iddia edilen sözlerle ilgili eleştirel bir ‘canlı heykel’ çalışması yapıldı: Trump, golf arabasında savaşta ve Kovid-19 nedeniyle ölenlerin mezarını yıkarken, Fox News sunucuları da arabayı itiyor.
İklim değişikliği ve hava şartlarına bağlı olarak seviyesi belirli periyotlarda değişen Van Gölü, son yıllarda önemli orada su kaybı yaşıyor.
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