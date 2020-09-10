Yangın etkisiyle gökyüzü turuncuya bürünen Kaliforniya'dan kareler

ABD’nin New York eyaletinde, Başkan Donald Trump’ın koronavirüs politikasını ve son günlerde askerlere yönelik sarf ettiği iddia edilen sözlerle ilgili eleştirel bir ‘canlı heykel’ çalışması yapıldı: Trump, golf arabasında savaşta ve Kovid-19 nedeniyle ölenlerin mezarını yıkarken, Fox News sunucuları da arabayı itiyor.