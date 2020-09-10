Yıkıcı patlamadan bir ay sonra yangının çıktığı Beyrut Limanı'ndan görüntüler

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https://tr.sputniknews.com/foto/202009101042821681-yikici-patlamadan-bir-ay-sonra-yanginin-ciktigi-beyrut-limanindan-goruntuler/
Ekonomisi çöküşteki Lübnan'ı mavha sürükleyen Beyrut Limanı'ndaki patlamadan bir ay sonra bu kez bölgedeki petrol ve lastik deposunda büyük bir yangın çıktı.
Yangında ölen ve yaralanan olmadığı belirtilirken yangın nedeninin, 4 Ağustos'ta tonlarca amonyum nitratın infilak ettiği patlamadaki gibi ihmal olabileceği konuşuluyor.
Hala patlamanın şokunu tamamen atlatamadan yangın haberiyle sarsılan Beyrut'tan görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
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