ABD'de 11 Eylül saldırılarının 19. yıldönümü koronavirüs gölgesinde anılacak

Bu yıl ABD'de tarihinin en büyük terör saldırısı 11 Eylül'ün yıldönümü küresel salgın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde anılacak. New York'ta ilk kez çok sayıda kişinin katılımıyla yapılacak törende, hayatını kaybedenlerin isminin okunmayacağı, Pentagon'daki askeri törende ise isimlerin ses kaydından okunacağı belirtilirken törene dışarıdan ziyaretçi alınmayacağı bilgisi verildi.

'Dünyanın değiştiği gün' olarak tanımlanan 11 Eylül terör saldırılarına dair arşiv görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.