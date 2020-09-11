2020’nin en iyi astronomi gotoğrafları

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Greenwich Kraliyet Rasathanesi tarafından her yıl düzenlenen Insight Investment Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nın bu yılki kazananları açıklandı.
Yaklaşık 90 ülkeden 4000 üzerinde astronomi fotoğrafının katıldığı yarışmada gökyüzü, aurora, galaksiler, manzara gibi toplam 8 kategoride göz alıcı çalışmalar yer alıyor. Farklı ülkelerden amatör ve profesyonel fotoğrafçıların çektiği görüntüler, 23 Ekim'den itibaren Londra'daki Ulusal Denizcilik Müzesi’nde açılan sergide gösterilecek.
Yarışmanın kazananları, Sputnik’in derlediği seçkide.
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