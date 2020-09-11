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    2020’nin en iyi astronomi gotoğrafları

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    • 2020’nin En İyi Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nı kazanan Fransız fotoğrafçı Nicolas Lefaudeux'un Andromeda Galaxy at Arm's çalışması
    • 2020’nin En İyi Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nın Yıldızlar ve Nebulalar kategorisinin kazananı Avustralyalı fotoğrafçı Peter Ward'ın Cosmic Inferno çalışması
    • 2020’nin En İyi Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nın Kutup Işıkları kategorisinin birincisi Alman fotoğrafçı Nicholas Roemmelt'in The Green Lady çalışması
    • 2020’nin En İyi Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nın Manzara kategorisinde ikincilik kazanan Alman fotoğrafçı Stefan Leibermann'ın Desert Magic çalışması
    • 2020’nin En İyi Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nın Manzara kategorisinin kazananı Alman fotoğrafçı Thomas Kast'ın Painting the Sky isimli çalışması
    • 2020’nin En İyi Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nın Gezegenler, Kuyruklu Yıldızlar ve Gök Taşları kategorisinin kazananı Polonyalı fotoğrafçı Łukasz Sujka'nın Space Between Us…isimli çalışması
    • 2020’nin En İyi Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nın Bizim Ay kategorisinin kazananı Fransız fotoğrafçı Alain Paillou'nun Tycho Crater Region with Colours isimli çalışmasında Ay'ın en ünlü kraterlerinden Tycho Krateri'nin renkli görüntüsü yer aldı
    • 2020’nin En İyi Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nın Genç Yarışmacı kategorisinin birincisi Fransız fotoğrafçı Alice Fock Hang'ın The Four Planets and the Moon isimli çalışması
    • 2020’nin En İyi Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nın Bizim Güneş kategorisinin birincisi İngiliz fotoğrafçı Alexandra Hart'ın Liquid Sunshine isimli çalışması
    • 2020’nin En İyi Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nın İnsanlar ve Uzay kategorisinde birincilik kazanan Macar fotoğrafçı Rafael Schmall'ın The Prison of Technology fotoğrafı
    2020’nin En İyi Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nı kazanan Fransız fotoğrafçı Nicolas Lefaudeux'un Andromeda Galaxy at Arm's çalışması
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0b/1042829972_0:552:2048:1704_1200x675_80_0_0_54f388e4f3890b9208920d736795dd33.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202009111042830680-2020nin-en-iyi-astronomi-gotograflari/

    Greenwich Kraliyet Rasathanesi tarafından her yıl düzenlenen Insight Investment Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nın bu yılki kazananları açıklandı.

    Yaklaşık 90 ülkeden 4000 üzerinde astronomi fotoğrafının katıldığı yarışmada gökyüzü, aurora, galaksiler, manzara gibi toplam 8 kategoride göz alıcı çalışmalar yer alıyor. Farklı ülkelerden amatör ve profesyonel fotoğrafçıların çektiği görüntüler, 23 Ekim'den itibaren Londra'daki Ulusal Denizcilik Müzesi’nde açılan sergide gösterilecek.

    Yarışmanın kazananları, Sputnik’in derlediği seçkide.

    Etiketler:
    fotoğraf yarışması, Insight Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışması, astronomi
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    Tüm fotoğraflar

    Multimedya
    2020’nin En İyi Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nın Manzara kategorisinde ikincilik kazanan Alman fotoğrafçı Stefan Leibermann'ın Desert Magic çalışması
    2020’nin en iyi astronomi gotoğrafları
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