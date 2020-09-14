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    Dara Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 12 aya çıkarıldı: Bölgede her aileden bir kişi kazıda çalışabilecek

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    • Mardin'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dara Mahallesi’nde yer alan ve tarihte Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden olan Dara Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında dünyada eşi benzeri olmayan 1500 yıllık toplu mezarın yanı sıra çeşitli yapılar ortaya çıkarıldı.
    • 6. yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nun Doğu'daki son kalesi olarak kabul edilen Dara ve çevresi, o dönem savaşların en yoğun olduğu bölge olduğundan 18 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde surlarla çevrilerek bir savunma sistemi oluşturuldu.
    • Yaklaşık 40 bin nüfusun barındığı kentin su ihtiyacı da yapılan sarnıçlar aracılığıyla giderildi. Bizans İmparatorluğu dönemine ait yapıların bulunduğu alanda yapılan kazı çalışmalarında bu sarnıçlar da ortaya çıkarılmaya başlandı. Dara Mahallesi'nde yaşayan 40 işçinin istihdam edildiği antik kentteki kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla 12 aya çıkarıldı.
    • Dara Antik Kenti Kazı Başkanı ve Kafkas Üniversitesi Arkeoloji bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, kazı çalışmalarının aynı zamanda bir istihdam alanı olduğunu belirterek, Bu bakımdan Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'ne teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü daha önceki kazılar sezonluktu. Yazın 2- 3 ay sürmekteydi. Bu açıdan işçiler işe başlayıp, adapte olana kadar kazılar bitiyordu dedi.
    • Doç. Dr. Metin, kazı çalışmalarında mahalle sakinlerinin istihdam edilmesiyle köylülerin antik kente olan bağlılığı ve korumacı anlayışının da gelişeceğini belirterek, Şu anda kazı alanımızda 40 işçimiz bulunmaktadır. Bunlar bakanlığın protokolü doğrultusunda olasılıkla 12 aya yaydırılacak. Yani köyde neredeyse hemen her hanede bir insan sigortalı olarak kazı alanımızda çalışacak. Bununla aynı zamanda köylülerin de kente olan bağlılığı, kenti korumacı anlayışı da gelişmiş olacak. Çünkü çalışan işçilerimize bunu da aşılamaya çalışıyoruz diye konuştu.
    • Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Serkan Turan, 2020 yılı kazı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle haziran ayında başladığını anımsatarak, Dara'nın antik kent olarak hakimiyet alanı çok geniş. Buna paralel olarak da turizm potansiyeli çok yüksek. Buradaki çalışmaları önümüzdeki uzun yıllar kapsamında devam ettirmeyi planlıyoruz. Bu bağlamda bakanlığımızın da ayırdığı belli bir bütçe söz konusudur. Şu anda bizim kazı alanında 40 işçi ve 10 uzman olmak üzere 50 personelimiz mevcut. İşçilerimiz, aynı zamanda Dara Mahallesi'nde yaşayan işçiler. Kazılar sadece bir antik kent kazısı değil. Aynı zamanda bir istihdam da sağlamış oluyoruz. Önümüzdeki dönemde kazıların devam etmesiyle çok önemli bulgular bekliyoruz. Özellikle Bizans öncesi döneme ait kazılar sonucunda elde edeceğimiz bulgular, geçmişle günümüzü aydınlatması anlamında çok önemli olacaktır ifadelerini kullandı.
    © DHA /
    Mardin'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dara Mahallesi’nde yer alan ve tarihte Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden olan Dara Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında dünyada eşi benzeri olmayan 1500 yıllık toplu mezarın yanı sıra çeşitli yapılar ortaya çıkarıldı.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/1042840651_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_40fc277d158573b656f99f388431a42b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202009141042841787-dara-antik-kentinde-kazi-calismalari-12-aya-cikarildi-bolgede-her-aileden-bir-kisi-kazida/

    Mardin'e bağlı 150 haneli kırsal Dara Mahallesi'nde bulunan Dara Antik Kenti'nde yapılan kazı ekibinde 40 mahalleli de çalışıyor. Kazı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Metin, antik kente Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla 12 aylık kazı statüsü verildiğini ve bu kararla neredeyse mahalledeki her aileden 1 kişinin kazılarda çalışabileceğini de söyledi.

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    Etiketler:
    istihdam, Kazı çalışması, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dara Antik Kenti, Mardin
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    Multimedya
    6. yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nun Doğu'daki son kalesi olarak kabul edilen Dara ve çevresi, o dönem savaşların en yoğun olduğu bölge olduğundan 18 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde surlarla çevrilerek bir savunma sistemi oluşturuldu.
    Dara Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 12 aya çıkarıldı: Bölgede her aileden bir kişi kazıda çalışabilecek
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