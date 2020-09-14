2020 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması'nda finale kalan kareler

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Vahşi yaşamdan hayvanların en garip ve komik hallerinin fotoğraflarının yarıştığı 2020 Komik Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri belli oldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle başvuru süresinin bir ay uzatıldığı yarışma bu yıl 6. kez yapılıyor. Dünyanın dört bir yanından çok sayıda fotoğrafçının katıldığı yarışmanın ödülleri 22 Ekim'de sahiplerini bulacak.
Finale kalan fotoğraflardan bazıları, Sputnik'in galerisinde.
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