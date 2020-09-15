Zonguldak Belediyesi'nde katırlara emeklilik töreni

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, katırların kentin temizliği için uzun yıllar hizmet verdiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Arkamda gördüğünüz 11 emektar katırımızı pazar günü itibariyle emekli ediyoruz. Coğrafya kaderdir sözünden yola çıkarak uzun yıllardır Zonguldak’ın yükünü sırtlanan ve bizlere destek olan emektar katırlarımız artık emekli oluyorlar. Uzun yıllardır kar, kış demeden sıcak, soğuk demeden 5 mahalle başta olmak üzere merdivenlerden, dik bayırlardan başlayarak sabahın ilk ışıklarına kadar Zonguldak'ın temizliği için yükümüzü sırtımızdan aldılar. Artık biz de pazar günü itibariyle onların yükünü sırtlarından alıyoruz. Onları emekliye ayırıyoruz. Pandemi sebebiyle çalışmalar bir nebze sekteye uğradı. Beş mahalle muhtarıyla görüştük. 70 adet yeni çöp konteyneri belirlenen güzergahlara konuldu. Üç adet de çöp taksi olacak. Katırlarımızın hizmet ettiği mahallelerde muhtarlarımızla beraber konteynerler konuldu. Çöp taksilerimizle vatandaşlarımızın atıklarını toplamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız şu belki 20-30 metre konteynere yürüme mesafesi olabilir. Vatandaşlarımızdan bu konuda destek ve hassasiyet bekliyoruz."