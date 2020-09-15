Tabaktaki tablo: Belçikalı ev kadınından muhteşem yemek sanatı

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Belçika'nın küçük bir köyünde yaşayan iki çocuk annesi Jolanda Stokkermans, birer sanat eserine dönüştürdüğü yemekleriyle görenleri şaşırtıyor.
Kullandığı zararsız gıda boyalarıyla eserlerini daha da gerçekçi hale getiren Stokkermans, yemekleri renklendirmek için çoğunlukla sebze, domates ve soya sosu, baharatları kullanıyor.
Kadının fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı göz alıcı yemeklerden bazıları, Sputnik’in galerisinde.
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