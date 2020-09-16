İsrail-BAE-Bahreyn normalleşme anlaşmalarının imzalandığı törenden görüntüler

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15 Eylül 2020 tarihinde Washington'daki Beyaz Saray'da İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ile ilgili anlaşmalar imzalandı.
Üç Semavi dinde yer alan İbrahim (Abraham) peygambere atıfla 'İbrahim Anlaşmaları' (Abraham Accords) denilen bu belgelerin imzalanması, Ortadoğu ülkeleri arasında büyük bir yankı uyandırdı. Devletlerin bir kısmı anlaşmaları memnuniyetle karşılarken bazıları bu olayı Filistin'e ihanet olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Trump'ın 'tarihi' olarak değerlendirdiği imza töreninden kareler, Sputnik'in galerisinde.
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