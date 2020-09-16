İsrail-BAE-Bahreyn normalleşme anlaşmalarının imzalandığı törenden görüntüler

Filistinlilerin 'Arap krallıklarının ihaneti' tepkisini gösterdiği, imzacı Arap tarafların ise 'İran'a karşı birlik Filistin davasından daha önemli' vurgusunu yaptığı anlaşmalar için İsrail adına Başbakan Benyamin Netanyahu, BAE adına Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan ve Bahreyn adına Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez Zayani Beyaz Saray'a geldi.