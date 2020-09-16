Tokat’ta camisinden ayrı minare

Meydan bölgesi Çekenli İş Merkezi yanında yıllara meydan okuyan tarihi cami mimarisi ile görenleri şaşırtıyor. Minareyi görenler ilk bakışta camiyi fark edemese de avluya girdiğinde camiyle karşılaşıyor. Yerel tarihçi Hasan Erdem, 1412 yılında zaviye olarak yapılan binanın 1900’lü yıllara kadar orijinalliğini korumuş olduğunu söyledi.