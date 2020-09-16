Tokat’ta camisinden ayrı minare

Tokat’ta Osmanlı eseri Hamzabey Cami ile minaresinin birbirinden bağımsız olarak arasında yaklaşık 10 metre mesafe olması dikkat çekiyor.
Belçika'nın küçük bir köyünde yaşayan iki çocuk annesi Jolanda Stokkermans, birer sanat eserine dönüştürdüğü yemekleriyle görenleri şaşırtıyor.
Kıyıköy’ü tanıtmak ve turizmini desteklemek amacıyla TürkAkım tarafından düzenlenen 'Senin Objektifinden Kıyıköy' fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. Yarışmada 30 fotoğraf “Sergilemeye Değer” ödülüne layık görüldü.
Tarihi kent Mardin’in doğal şelaleleri arasında yer alan Yardere (Qurdîs) Şelalesi, manzarası ile ziyaretçilerini büyülüyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan şelale, doğa tutkunlarının uğrak mekanlarından biri.
Zonguldak Belediyesi bünyesinde yarım asırdan bu yana hizmet veren 11 katır, düzenlenen törenle emekli edildi. Merdivenli şehir Zonguldak'ta araçların giremediği sokaklarda çöp toplayan katırlar, hafta sonuna kadar son kez görev yapacak.
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