Şişman kedi Zarathustra sevimliliğiyle dünyaca ünlü sanat eserlerine renk katıyor

Fotoğrafının dahil olduğu her tabloya farklı tat veren şişman Zarathustra, sanatçının Instagram takipçileri tarafından çok seviliyor.
Kedinin dahil olduğu ünlü tablolar, Sputnik’in seçkisinde.
Rusya’dan ressam Svetlana Petrova, imza attığı Fat Cat Art (Şişman Kedi Sanatı) projesi kapsamında Zarathustra isimli kedisinin fotoğraflarını dünyaca ünlü tablolara yerleştirerek internet kullanıcılarının beğenisine sunuyor.
Fotoğrafının dahil olduğu her tabloya farklı tat veren şişman Zarathustra, sanatçının Instagram takipçileri tarafından çok seviliyor.
Kedinin dahil olduğu ünlü tablolar, Sputnik’in seçkisinde.
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