Finlandiya'da Aila Fırtınası 80 bin haneyi elektriksiz bıraktı

Finlandiya'nın batı kesiminde etkili olan Aila Fırtınası, 80 bin hanede elektrik kesintisine neden oldu.
Rusya’dan ressam Svetlana Petrova, imza attığı Fat Cat Art (Şişman Kedi Sanatı) projesi kapsamında Zarathustra isimli kedisinin fotoğraflarını dünyaca ünlü tablolara yerleştirerek internet kullanıcılarının beğenisine sunuyor.
Tokat’ta Osmanlı eseri Hamzabey Cami ile minaresinin birbirinden bağımsız olarak arasında yaklaşık 10 metre mesafe olması dikkat çekiyor.
15 Eylül 2020 tarihinde Washington'daki Beyaz Saray'da İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ile ilgili anlaşmalar imzalandı.
Belçika'nın küçük bir köyünde yaşayan iki çocuk annesi Jolanda Stokkermans, birer sanat eserine dönüştürdüğü yemekleriyle görenleri şaşırtıyor.
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