Rus turistin objektifinden İstanbul'da Eylül

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Rus turistlerin Türkiye'de tatile yönelik talebi Eylül’de artarak devam ediyor. Rus Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de uygulamaya koyulan bazı tedbirlerin, Rus turistlerin Türkiye'de tatil talebini etkilemediğine vurgu yapıldı.
Rusya’dan turist akışının yoğun olduğu Türk şehirleri arasında Antalya ve Alanya’nın yanısıra İstanbul da ilk sıralarda yer alıyor.
Sputnik, Eylül’de İstanbul’da tatil yapmanın tadını çıkaran bir Rus turistin çektiği güzel görüntüleri bir galeride topladı.
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