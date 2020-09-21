Medicane tropik fırtınasının vurduğu Yunanistan'dan görüntüler

Fırtınanın vurduğu bölgelerden kareler, Sputnik’in galerisinde.
Yunanistan'da etkili olan Medicane tropik fırtınasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Fırtına nedeniyle çok sayıda ev sular altında kalırken birçok noktada elektrik kesintileri yaşandı.
Fırtınanın vurduğu bölgelerden kareler, Sputnik’in galerisinde.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'ni, İngiliz pilot Elfyn Evans birinci sırada tamamladı.
Belkıs Mahallesi'nde bulunan ve milattan önce 300'de Büyük İskender tarafından ‘Selevkia Euphrates’ adıyla kurulan Zeugma Antik Kenti kapılarını nikah töreni için araladı.
Rus turistlerin Türkiye'de tatile yönelik talebi Eylül’de artarak devam ediyor. Rus Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de uygulamaya koyulan bazı tedbirlerin, Rus turistlerin Türkiye'de tatil talebini etkilemediğine vurgu yapıldı.
Finlandiya'nın batı kesiminde etkili olan Aila Fırtınası, 80 bin hanede elektrik kesintisine neden oldu.
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