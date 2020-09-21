Dünyada güzelliğiyle nefes kesen yıldızlı gökyüzü manzara görülebilecek yerler

Yerleşim alanlarından uzak noktalarda gece karanlığında gökyüzündeki yıldızlar, gezegenler ve Samanyolu’nun parıldayan ışıltıları muhteşem bir manzara oluşturur. Fakat yerleşim alanları çoğaldığı için bu noktalar giderek azalıyor.

Gece gökyüzündeki tüm cisimleri görmek için ışıksız ve bulutsuz bir ortam gerekiyor. Bu nedenle dünyada en iyi gece gökyüzü manzarası görülebilecek bölgeler çoğunlukla ulaşılması zor yerlerde bulunuyor.

Sputnik, yıldızlı gökyüzünün güzelliği tüm netliğiyle görülen yerlerden bazılarını bir galeride topladı.