2020 yılının en iyi drone fotoğrafları

Yarışmaya, dünyanın her yerinden çok sayıda yetenekli profesyonel fotoğrafçı ve amatör drone meraklıları göz alıcı çalışmalarıyla katıldı. Yarışma kazananlarına Ekim’de düzenlenecek törende ödüller takdim edilecek.

Sputnik, yarışmanın çeşitli kategorilerinde birinci seçilen fotoğrafları derledi.