2020 yılının en iyi drone fotoğrafları

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2020 Drone Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu.
Yarışmaya, dünyanın her yerinden çok sayıda yetenekli profesyonel fotoğrafçı ve amatör drone meraklıları göz alıcı çalışmalarıyla katıldı. Yarışma kazananlarına Ekim’de düzenlenecek törende ödüller takdim edilecek.
Sputnik, yarışmanın çeşitli kategorilerinde birinci seçilen fotoğrafları derledi.
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