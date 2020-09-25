Mayın avcısı sıçan Magawa altın madalya ile ödüllendirildi

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Kara mayınlarını bulmak için eğitilen, kariyeri boyunca 39 mayın ve 22 patlamamış mühimmat bulan ve birçok insanı ölüm ve yaralanmaktan kurtaran 'Magawa' isimli dev keseli sıçan, altın madalyaya layık görüldü.
İngiltere merkezli hayvanlara yardım örgütü Hasta Hayvanlar için Halk Dispanseri'nin altın madalyasına layık görülen ilk sıçan olan Magawa çalışmalarıyla direkt olarak kara mayınlardan etkilenen erkeklerin, kadınların ve çocukların hayatını kurtarıyor ve değiştiriyor.
Altın madalya ile ödüllendirilen mayın avcısı Magawa'nın fotoğrafları, Sputnik'in galerisinde.
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