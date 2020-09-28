Kayıt
14:52 28 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Fotoğraf

    Kumru TIR’a yuva yaptı: Şoför yavrular uçana kadar sefere çıkmayacak

    URL'yi kısaltın
    0 110
    Abone ol
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Şanlıurfa’da çiftçilik ve nakliyecilik işiyle uğraşan Mustafa Yaşuk, dorse kısmı bakımdan yeni çıkan TIR’ı sefere hazırlamak için akrabası olan sürücü Suphi Yaşuk’a haber verdi.
    • Evin bahçesinde park halinde olan TIR’ın son kontrollerini yapan Suphi Yaşuk, çekici kısmının üst tarafında bir kumrunun yuva yaptığını fark ederek araç sahibi Mustafa Yaşuk’a haber verdi.
    • Araca merdiven dayayarak üstüne çıkan Mustafa Yaşuk, yuvada 2 adet yumurta olduğunu gördü. Yuvaya karışmayan Mustafa Yaşuk yavrular yumurtadan çıkıp uçana kadar TIR'ı seferden çekmek zorunda kaldı.
    • Yuvayı bozmanın dinen caiz olmadığını dile getiren Mustafa Yaşuk, şunları söyledi: “Şanlıurfa’da yaşıyorum ve ayrıca nakliyecilik yapıyorum. Bu aracın arka dorsesinin bakımı nedeniyle aracımız bir haftaya yakın burada park halinde kaldı. Bir hafta sonra yeğenim olan şoförümüz sefere çıkmak için aracı çalıştırıp etrafında dolanırken kuşu görüyor. Beni arayıp dayı kuş yuva yapmış dedi. Ben de görünce baktım ki altında da yumurta var, aracı durdurmaya karar verdim. Dedim şimdi bu kuşun yuvasını bozmak dinimizde caiz değil. Bekletmeye karar verdik. İnşallah bir hafta sonra yavrular da çıkar. Uçtukları zaman yolumuza devam ederiz.”
    • Aracı kontrol ederken kuş yuvasını fark eden sürücü Suphi Yaşuk, “Mustafa dayım çağırdı, yola çıkacaktım. Tabi haliyle aracın etrafında dolanırken kuşun yuvasını gördüm. Tabi Mustafa dayıma bildirdim. Gelip kendisi de baktı. Yuvayı bozup yola çıkmaya vicdanımız el vermedi. Aracı durdurma kararı aldı. Artık hayırlısıyla kuşlar yumurtadan ne zaman çıkar ve uçarsa o zaman yolumuza devam ederiz. Rızkı gönderen Allah. Bu 10-15 gün içerisinde bize bir şey olmaz. Her işte bir hayır vardır. Biz de bekleyeceğiz. Ne zaman kuşlar çıkar ve uçarsa biz de yolumuza devam ederiz. Rızkımızın peşine düşeriz inşallah” diye konuştu.
    • Araca yuva yapan kumru kuşunun kuluçka süresinin 15 ile 21 gün arasında değiştiği, yavruların ise yaklaşık 18 gün sonra uçtukları öğrenildi.
    © İHA / ŞİNASİ İNAN
    Şanlıurfa’da çiftçilik ve nakliyecilik işiyle uğraşan Mustafa Yaşuk, dorse kısmı bakımdan yeni çıkan TIR’ı sefere hazırlamak için akrabası olan sürücü Suphi Yaşuk’a haber verdi.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/1042928070_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_78dc482a9e34ee8e2632ff676a3d9d6c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202009281042928295-kumrular-tira-yuva-yapti-sofor-yavrular-ucana-kadar-seferden-cekildi/

    Şanlıurfa’da kuşun çekici kısmının üst tarafına yuva yaptığı TIR, yavrular yumurtadan çıkıp uçana kadar sahibi tarafından seferden çekildi.

    Etiketler:
    sefer, Yumurta, TIR, Şanlıurfa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    Multimedya
    Şanlıurfa’da çiftçilik ve nakliyecilik işiyle uğraşan Mustafa Yaşuk, dorse kısmı bakımdan yeni çıkan TIR’ı sefere hazırlamak için akrabası olan sürücü Suphi Yaşuk’a haber verdi.
    Kumru TIR’a yuva yaptı: Şoför yavrular uçana kadar sefere çıkmayacak
    Karikatür
    Salgınla mücadeledeki başarısızlık Netanyahu’nun puanını aşağı çekiyor
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet