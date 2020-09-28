Kumru TIR’a yuva yaptı: Şoför yavrular uçana kadar sefere çıkmayacak

Şanlıurfa’da kuşun çekici kısmının üst tarafına yuva yaptığı TIR, yavrular yumurtadan çıkıp uçana kadar sahibi tarafından seferden çekildi.
Kara mayınlarını bulmak için eğitilen, kariyeri boyunca 39 mayın ve 22 patlamamış mühimmat bulan ve birçok insanı ölüm ve yaralanmaktan kurtaran 'Magawa' isimli dev keseli sıçan, altın madalyaya layık görüldü.
2020 Drone Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu.
Yerleşim alanlarından uzak noktalarda gece karanlığında gökyüzündeki yıldızlar, gezegenler ve Samanyolu’nun parıldayan ışıltıları muhteşem bir manzara oluşturur. Fakat yerleşim alanları çoğaldığı için bu noktalar giderek azalıyor.
Yunanistan'da etkili olan Medicane tropik fırtınasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Fırtına nedeniyle çok sayıda ev sular altında kalırken birçok noktada elektrik kesintileri yaşandı.
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