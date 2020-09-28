Gerilimin tırmandığı Dağlık Karabağ'dan kareler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirildi.

Ermenistan ise Azerbaycan’ın ‘hava ve füze saldırılarına’ karşılık verilerek helikopter, İHA ve tankların vurulduğunu, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, Ermeni uçaksavar sistemlerinin imha edildiğini duyurdu.

Erivan ile Bakü arasında on yıllardır devam eden anlaşmazlığa neden olan hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesinden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.