Bitlis Kalesi’nde Kanuni Sultan Süleyman’a ait 487 yıllık tamirat kitabesi bulundu

Bitlis Kalesi’nde geçen yıl yapılan kazılarda bulunan ve zabıta binasının deposunda muhafaza altına alınan mermer kitabenin, Kanuni Sultan Süleyman’ın tamirat kitabesi olduğu ortaya çıktı.
Yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ bölgesinde dün sabah saatlerinde gerilim yeniden tırmandı.
Şanlıurfa’da kuşun çekici kısmının üst tarafına yuva yaptığı TIR, yavrular yumurtadan çıkıp uçana kadar sahibi tarafından seferden çekildi.
Kara mayınlarını bulmak için eğitilen, kariyeri boyunca 39 mayın ve 22 patlamamış mühimmat bulan ve birçok insanı ölüm ve yaralanmaktan kurtaran 'Magawa' isimli dev keseli sıçan, altın madalyaya layık görüldü.
2020 Drone Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu.
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