Paris'teki Etam iç çamaşırı defilesinden kareler

Sıra dışı tasarımların görücüye çıktığı Etam Live Show etkinliği, renkli sahne şovlarına da ev sahipliği yaptı. Göz alıcı iç çamaşırlarıyla dikkat çeken modellerin katıldığı defileden kareler, Sputnik’in galerisinde.
Ünlü Fransız iç giyim markası Etam’ın yeni İlkbahar-Yaz 2021 koleksiyonu, başkent Paris’te düzenlenen bir defileyle tanıtıldı.
Sıra dışı tasarımların görücüye çıktığı Etam Live Show etkinliği, renkli sahne şovlarına da ev sahipliği yaptı. Göz alıcı iç çamaşırlarıyla dikkat çeken modellerin katıldığı defileden kareler, Sputnik’in galerisinde.
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