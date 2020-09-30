Komik Hayvan Fotoğrafçılığı Ödülleri 2020'de yarışacak finalist fotoğraflar

Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri'ni düzenleyenler tarafından gerçekleştirilen Mars Petcare Komik Evcil Hayvan Fotoğrafları Yarışması'nın bu yılki finalistleri açıklandı.

Evcil hayvanların hayatımıza olan etkilerini göstermek ve hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen bu yarışmaya katılan binlerce fotoğraf arasından 40 finalist seçildi.

İçinde kedi, köpek, at, tavşan, eşek fotoğrafları olan finalist listesinden yüzünüzü güldürecek bazı kareler, Sputnik'in seçkisinde.