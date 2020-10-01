Spiral galaksilerden yıldız kümelerine: Eylül ayında çekilen uzay görüntüleri

Sputnik, geçtiğimiz ay boyunca objektiflere yansıyan göz alıcı uzay fotoğraflarını galeride topladı.
Eylül'de uzay çalışmalarını yürütmeye devam eden Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile uzay teleskopları bir sürü etkileyici görüntü elde etme fırsatını yakaladı.
Sputnik, geçtiğimiz ay boyunca objektiflere yansıyan göz alıcı uzay fotoğraflarını galeride topladı.
Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri'ni düzenleyenler tarafından gerçekleştirilen Mars Petcare Komik Evcil Hayvan Fotoğrafları Yarışması'nın bu yılki finalistleri açıklandı.
Ünlü Fransız iç giyim markası Etam’ın yeni İlkbahar-Yaz 2021 koleksiyonu, başkent Paris’te düzenlenen bir defileyle tanıtıldı.
Dağlık Karabağ bölgesinde Pazar günü başlayan çatışmalar devam ediyor.
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