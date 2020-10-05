Gerilimin düşmediği Azerbaycan-Ermenistan hattından görüntüler

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Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ’daki krizde karşılıklı olarak birbirlerini sivil yerleşim birimlerine saldırmakla suçladı.
Azerbaycan Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ’daki temas hattında süren çatışmalarda Ermeni tarafının gerçekleştirdiği saldırılarda ölen sivil sayısının 24’e, yaralanan sivil sayısının da 121’e yükseldiği belirtildi.
Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’dan da Azerbaycan güçlerinin başkent Stepanakert’e füze saldırısı gerçekleştirdiği açıklaması geldi.
Karşılıklı saldırılar sonucu yıkıma uğrayan bölgeden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
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