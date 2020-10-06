Kırgızistan'da seçimlerin iptal edilmesiyle sonuçlanan protesto gösterilerinden kareler

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento binaları göstericiler tarafından işgal edildi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un, seçim konseyine inceleme yapması için talimat verdiğini, usulsüzlük tespit edildiğinde seçimin iptal edilmesinin değerlendirileceğini söylemesinin ardından Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu seçimlerin iptal edildiğini duyurdu.
Başkent Bişkek'te yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açan protesto gösterilerinden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
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