72 yıldır killi toprağa şekil veriyor: Ustam göç etti, meslek elimde kaldı

Tarihi dokusu ve kültürel yapısı ile adından söz ettiren Mardin, birçok zanaatın da merkezi. Bu zanaatlardan biri de çanak çömlek. İnsanlık tarihi kadar eski bir zanaat olan çanak çömlek, Mardin’de 80 yaşındaki Şeyhmus Kaynaka’nın elinde şekil buluyor.