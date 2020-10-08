46 yıl sonra halkın ziyaretine açılan Maraş'tan kareler

80 yaşındaki Şeyhmus Kaynaka, 72 yıldır killi toprağa şekil veriyor. 8 yaşında Ermeni bir ustanın yanında çırak olarak işe başlayan Şeyhmus amca, “İşi öğrettiklerim ya gidiyor ya da bırakıyor. Benden sonra bu meslek ölecek, çok üzülüyorum” diyerek iç çekiyor.