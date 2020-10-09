Endonezya'da yeni istihdam paketi karşıtı gösteriler sürüyor: Yüzlerce gözaltı

Medan, Yogyakarta, Bandung, Makassar, Ambon ve başkent Jakarta gibi çeşitli kentlerde bir araya gelen işçi ve öğrenciler, "çalışanların hak ve güvencelerinin yok sayıldığı" gerekçesiyle, yasalaşan istihdam düzenlemelerine karşı gösteri düzenliyor. Gösterilerde şu ana kadar yaklaşık 400 kişi gözaltına alındı.

Yasa, ülke yönetiminin görüşüne göre, yabancı yatırımcıları Endonezya ekonomisine çekecek bir dizi önlem öngörüyor. Ancak yasadaki bir dizi hüküm, yerel halkın protestolarına neden oluyor. Örneğin, kıdem tazminatı azalıyor, serbest çalışanların işe alınmasıyla ilgili yeni kurallar getiriliyor. Yeni yasa ayrıca bir projenin çevre üzerindeki etkisinin denetimiyle ilgili şartları daha az katı hale getiriyor, bu da çevrecilerde endişelere yol açıyor.

Ülke genelinde işçilerin sokağa dökülmesiyle tansiyonun yükseldiği Endonezya'dan görüntüler, Sputnik'in galerisinde