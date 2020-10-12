Ateşkese rağmen çatışmaların devam ettiği Dağlık Karabağ'dan kareler

27 Eylül'den beri son yıllarda görülen en sert çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ bölgesinden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
Rusya'nın arabuluculuğuyla cuma günü alınan ateşkes kararına rağmen Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ediyor. Ermenistan ve Azerbaycan birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.
27 Eylül'den beri son yıllarda görülen en sert çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ bölgesinden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
Endonezya’da yasalaşan 'tartışmalı' istihdam paketinin iptal edilmesi amacıyla salı günü başlayan gösteriler sürüyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü saat 12 sularında halkın kullanımına açıldı.
80 yaşındaki Şeyhmus Kaynaka, 72 yıldır killi toprağa şekil veriyor. 8 yaşında Ermeni bir ustanın yanında çırak olarak işe başlayan Şeyhmus amca, “İşi öğrettiklerim ya gidiyor ya da bırakıyor. Benden sonra bu meslek ölecek, çok üzülüyorum” diyerek iç çekiyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün 68. doğum gününü kutluyor.
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