Vücut geliştiricileri Kazan'da boy gösterdi

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Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen Povoljye Federal Bölgesi Vücut Geliştirme Şampiyonası, vücut geliştiricilerle sporseverleri buluşturdu.
Gelenekselleşmiş bu şampiyonaya Tataristan ve ülkenin çeşitli bölgelerinden çok sayıda yarışmacı katıldı. Uzun uğraşlar sonucu elde ettikleri vücut görünümlerini podyumda sergileyen erkek ve kadın katılımcılar, birincilik için birkaç dalda yarıştı.
İzleyicilerin yoğun ilgisini gören yarışmadan kareler, Sputnik’in galerisinde.
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