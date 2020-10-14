Van'da ızgara planlı antik kent gün yüzüne çıkarılıyor

Van'ın Erciş ilçesindeki Zernaki Tepe'de ızgara planlı tarihi kent kalıntısının bulunduğu alanda kurtarma kazısı çalışmalarının başlatılması için inceleme yapıldı.
Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen Povoljye Federal Bölgesi Vücut Geliştirme Şampiyonası, vücut geliştiricilerle sporseverleri buluşturdu.
Rusya'nın arabuluculuğuyla cuma günü alınan ateşkes kararına rağmen Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ediyor. Ermenistan ve Azerbaycan birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.
Endonezya’da yasalaşan 'tartışmalı' istihdam paketinin iptal edilmesi amacıyla salı günü başlayan gösteriler sürüyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü saat 12 sularında halkın kullanımına açıldı.
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