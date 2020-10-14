2020 Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması'nın kazananları

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Londra Doğal Tarih Müzesi tarafından bu yıl 56. kez düzenlenen 'Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı' Yarışması'nın kazananları belli oldu.
25 ülkeden 49 bin çalışmanın katıldığı bu yılki yarışmanın Baş Ödülü'nü Rus fotoğrafçı Sergey Gorshkov Kucaklama isimli Sibirya kaplanı görüntüsüyle kazandı. Yarışmayı kazanan ve dereceye giren fotoğrafların yer alacağı sergi ise 16 Ekim’de Doğa Tarihi Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak.
2020 yılının en iyi vahşi yaşam fotoğrafları, Sputnik’in galerisinde.
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