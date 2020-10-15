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    2020 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu: Post Malone'a tam 9 ödül

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    • 2020 Billboard Müzik Ödülleri Dolby tiyatrosu sahnesi
    • 9 ödül kazanan Post Malone
    • 'En İyi Yeni ve En İyi Kadın Şarkıcı' dallarında ödül alan Billie Eilish
    • 'Sosyal Medyada En Popüler Sanatçı' dalında ödül alan BTS
    • 'En İyi R&B Erkek Şarkıcı' dalında ödül alan Khalid
    © AP Photo / Chris Pizzello
    2020 Billboard Müzik Ödülleri Dolby tiyatrosu sahnesi
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    2020 Billboard Müzik Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. 15 kategoride 16 adaylığı olan Post Malone, toplamda dokuz ödül kazandı.

    2020 Billboard Müzik Ödülleri, bir kısmı canlı bir kısmı da önceden çekilmiş banttan yayınlarla dün gece sahiplerini buldu.

    6 Ekim'de gırtlak kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Eddie Van Halen, 2015'te Billboard Ödülleri'nde müzisyen oğlu Wolfgang ile yaptığı performansın görüntüleri yayınlanarak bir tören ile anıldı.

    15 kategoride 16 adaylığı olan Post Malone, toplamda dokuz ödül kazandı. Kelly Clarkson, Demi Lovato, Doja Cat, Garth Brooks, Khalid gibi isimler törende sahne performansı sergiledi.

    Ödüller ve kazananlar şöyle:

    En İyi Şarkıcı

    Post Malone

     

    En İyi Yeni Şarkıcı

    Billie Eilish

     

    Billboard Liste Başarısı

    Harry Styles

     

    En İyi Erkek Şarkıcı

    Post Malone

     

    En İyi Kadın Şarkıcı

    Billie Eilish

     

    En İyi Grup

    Jonas Brothers

     

    Top Billboard 200 Sanatçıcı

    Post Malone

     

    Top Hot 100 Sanatçısı

    Post Malone

     

    Şarkısı En Çok Çalınan Sanatçı

    Post Malone

     

    Şarkısı En Çok Satan Sanatçı

    Lizzo

     

    Şarkısı Radyoda En Çok Çalınan Sanatçı

    Jonas Brothers

     

    Sosyal Medyada En Popüler Sanatçı

    BTS

     

    En İyi Turne Sanatçısı

    Pink

     

    En İyi R&B Erkek Şarkıcı

    Khalid

     

    En İyi R&B Kadın Şarkıcı

    Summer Walker

     

    En İyi R&B Turnesi

    Khalid

     

    En İyi Erkek Rap Şarkıcısı

    Post Malone

     

    En İyi Kadın Rap Şarkıcısı

    Cardi B

     

    En İyi Rap Turnesi

    Post Malone

     

    En İyi Erkek Country Şarkıcısı

    Luke Combs

     

    En İyi Kadın Country Şarkıcısı

    Maren Morris

     

    En İyi Country Grubu

    Dan + Shay

     

    En İyi Country Turnesi

    George Strait

     

    En İyi Rock Şarkıcısı

    Panic! At The Disco

     

    En İyi Rock Turnesi

    Elton John

     

    En İyi Latin Şarkıcı

    Bad Bunny

     

    En İyi Dans/Elektronik Şarkıcı

    The Chainsmokers

     

    En İyi Hristiyan Müziği Şarkıcısı

    Lauren Daigle

     

    En İyi Gospel Şarkıcısı

    Kanye West

     

    Top Billboard 200 Albümü

    Billie Eilish ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’

     

    En İyi Soundtrack Albümü

    ‘Frozen II’

     

    En İyi R&B Albümü

    Khalid ‘Free Spirit’

     

    En İyi Rap Albümü

    Post Malone ‘Hollywood’s Bleeding’

     

    En İyi Country Albümü

    Luke Combs ‘What You See Is What You Get’

     

    En İyi Rock Albümü

    Tool ‘Fear Inoculum’

     

    En İyi Latin Albümü

    J Balvin & Bad Bunny ‘Oasis’

     

    En İyi Dans/ Elektronik Albümü

    Marshmello ‘Marshmello: Fortnite Extended Set’

     

    En İyi Hristiyan Müziği Albümü

    Kanye West ‘Jesus is King’

     

    En İyi Gospel Albümü

    Kanye West ‘Jesus is King’

     

    Top Hot 100 Şarkısı

    Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus ‘Old Town Road’

     

    En Çok Çalınan Şarkı

    Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus ‘Old Town Road’

     

    En Çok Satan Şarkı

    Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus ‘Old Town Road’

     

    Radyoda En Çok Çalınan Şarkı

    Jonas Brothers ‘Sucker’

     

    En İyi İş Birliği

    Shawn Mendes & Camila Cabello ‘Señorita’

     

    En İyi R&B Şarkısı

    Khalid ‘Talk’

     

    En İyi Rap Şarkısı

    Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus ‘Old Town Road’

     

    En İyi Country Şarkısı

    Dan + Shay with Justin Bieber ’10.000 Hours’

     

    En İyi Rock Şarkısı

    Panic! At The Disco ‘Hey Look Ma, I Made It’

     

    En İyi Latin Şarkısı

    Daddy Yankee ft. Snow ‘Con Calma’

     

    En İyi Dans/Elektronik Şarkısı

    Ellie Goulding x Diplo ft. Swae Lee ‘Close To Me’

     

    En İyi Hristiyan Şarkısı

    For King & Country ‘God Only Knows’

     

    En İyi Gospel Şarkısı

    Kanye West ‘Follow God’

    Etiketler:
    Post Malone, Ödül, Müzik, Billboard, Billie Eilish
    Topluluk kurallarıTartışma
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