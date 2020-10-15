2020 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu: Post Malone'a tam 9 ödül

2020 Billboard Müzik Ödülleri, bir kısmı canlı bir kısmı da önceden çekilmiş banttan yayınlarla dün gece sahiplerini buldu.
6 Ekim'de gırtlak kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Eddie Van Halen, 2015'te Billboard Ödülleri'nde müzisyen oğlu Wolfgang ile yaptığı performansın görüntüleri yayınlanarak bir tören ile anıldı.
15 kategoride 16 adaylığı olan Post Malone, toplamda dokuz ödül kazandı. Kelly Clarkson, Demi Lovato, Doja Cat, Garth Brooks, Khalid gibi isimler törende sahne performansı sergiledi.
Ödüller ve kazananlar şöyle:
En İyi Şarkıcı
Post Malone
En İyi Yeni Şarkıcı
Billie Eilish
Billboard Liste Başarısı
Harry Styles
En İyi Erkek Şarkıcı
Post Malone
En İyi Kadın Şarkıcı
Billie Eilish
En İyi Grup
Jonas Brothers
Top Billboard 200 Sanatçıcı
Post Malone
Top Hot 100 Sanatçısı
Post Malone
Şarkısı En Çok Çalınan Sanatçı
Post Malone
Şarkısı En Çok Satan Sanatçı
Lizzo
Şarkısı Radyoda En Çok Çalınan Sanatçı
Jonas Brothers
Sosyal Medyada En Popüler Sanatçı
BTS
En İyi Turne Sanatçısı
Pink
En İyi R&B Erkek Şarkıcı
Khalid
En İyi R&B Kadın Şarkıcı
Summer Walker
En İyi R&B Turnesi
Khalid
En İyi Erkek Rap Şarkıcısı
Post Malone
En İyi Kadın Rap Şarkıcısı
Cardi B
En İyi Rap Turnesi
Post Malone
En İyi Erkek Country Şarkıcısı
Luke Combs
En İyi Kadın Country Şarkıcısı
Maren Morris
En İyi Country Grubu
Dan + Shay
En İyi Country Turnesi
George Strait
En İyi Rock Şarkıcısı
Panic! At The Disco
En İyi Rock Turnesi
Elton John
En İyi Latin Şarkıcı
Bad Bunny
En İyi Dans/Elektronik Şarkıcı
The Chainsmokers
En İyi Hristiyan Müziği Şarkıcısı
Lauren Daigle
En İyi Gospel Şarkıcısı
Kanye West
Top Billboard 200 Albümü
Billie Eilish ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’
En İyi Soundtrack Albümü
‘Frozen II’
En İyi R&B Albümü
Khalid ‘Free Spirit’
En İyi Rap Albümü
Post Malone ‘Hollywood’s Bleeding’
En İyi Country Albümü
Luke Combs ‘What You See Is What You Get’
En İyi Rock Albümü
Tool ‘Fear Inoculum’
En İyi Latin Albümü
J Balvin & Bad Bunny ‘Oasis’
En İyi Dans/ Elektronik Albümü
Marshmello ‘Marshmello: Fortnite Extended Set’
En İyi Hristiyan Müziği Albümü
Kanye West ‘Jesus is King’
En İyi Gospel Albümü
Kanye West ‘Jesus is King’
Top Hot 100 Şarkısı
Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus ‘Old Town Road’
En Çok Çalınan Şarkı
Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus ‘Old Town Road’
En Çok Satan Şarkı
Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus ‘Old Town Road’
Radyoda En Çok Çalınan Şarkı
Jonas Brothers ‘Sucker’
En İyi İş Birliği
Shawn Mendes & Camila Cabello ‘Señorita’
En İyi R&B Şarkısı
Khalid ‘Talk’
En İyi Rap Şarkısı
Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus ‘Old Town Road’
En İyi Country Şarkısı
Dan + Shay with Justin Bieber ’10.000 Hours’
En İyi Rock Şarkısı
Panic! At The Disco ‘Hey Look Ma, I Made It’
En İyi Latin Şarkısı
Daddy Yankee ft. Snow ‘Con Calma’
En İyi Dans/Elektronik Şarkısı
Ellie Goulding x Diplo ft. Swae Lee ‘Close To Me’
En İyi Hristiyan Şarkısı
For King & Country ‘God Only Knows’
En İyi Gospel Şarkısı
Kanye West ‘Follow God’
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