2020 Nikon Küçük Dünya Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğraflar

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Nikon’un 46 yıldır düzenlediği Küçük Dünya Fotoğraf Yarışması’nın (Nikon Small World Competition) 2020 yılı kazananları açıklandı.
Yaklaşık 100 ülkeden binlerce fotoğrafın birbiriyle rekabet ettiği yarışma, canlıların mikroskobik görüntüleriyle görünmez bir dünyayı gözler önüne seriyor. Mikroskopla büyütülerek ve renklendirilerek çekilen bu fotoğraflar aynı zamanda bilime de önemli katkı sağlıyor.
Bu yılki yarışmada dereceye giren göz alıcı görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
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