2020 Nikon Küçük Dünya Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğraflar

Yaklaşık 100 ülkeden binlerce fotoğrafın birbiriyle rekabet ettiği yarışma, canlıların mikroskobik görüntüleriyle görünmez bir dünyayı gözler önüne seriyor. Mikroskopla büyütülerek ve renklendirilerek çekilen bu fotoğraflar aynı zamanda bilime de önemli katkı sağlıyor.

Bu yılki yarışmada dereceye giren göz alıcı görüntüler, Sputnik’in galerisinde.