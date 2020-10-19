2020 Hava Olayları Fotoğrafları Yarışması'nın finalistleri ve kazananları

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Büyük Britanya’da faaliyet gösteren Kraliyet Meteoroloji Topluluğu’nun AccuWeather ile birlikte düzenlediği 2020 Yılının Hava Olayları Fotoğrafçısı Yarışması’nın kazananları açıklandı.
Yarışmaya dünyanın her yerinden binlerce fotoğrafçı çok sayıda fotoğraf gönderdi. Yarışmaya katılan ve Vietnam’dan İran’a kadar geniş bir coğrafyada çekilen görüntüler, doğa güçlerinin ne kadar büyüleyici ve ilham verici olduğunu gözler önüne seriyor.
Yarışmada dereceye giren ve finale kalan fotoğraflar, Sputnik’in galerisinde.
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