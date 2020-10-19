2020 Hava Olayları Fotoğrafları Yarışması'nın finalistleri ve kazananları

Yarışmaya dünyanın her yerinden binlerce fotoğrafçı çok sayıda fotoğraf gönderdi. Yarışmaya katılan ve Vietnam’dan İran’a kadar geniş bir coğrafyada çekilen görüntüler, doğa güçlerinin ne kadar büyüleyici ve ilham verici olduğunu gözler önüne seriyor.

Yarışmada dereceye giren ve finale kalan fotoğraflar, Sputnik’in galerisinde.