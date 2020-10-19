9 asırlık Harran Sarayı'nın kapısı ortaya çıktı

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en eski yerleşimlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki 9 asırlık Harran Sarayı'nın ana kapısı gün yüzüne çıkarıldı.
Büyük Britanya’da faaliyet gösteren Kraliyet Meteoroloji Topluluğu’nun AccuWeather ile birlikte düzenlediği 2020 Yılının Hava Olayları Fotoğrafçısı Yarışması’nın kazananları açıklandı.
Nikon’un 46 yıldır düzenlediği Küçük Dünya Fotoğraf Yarışması’nın (Nikon Small World Competition) 2020 yılı kazananları açıklandı.
2020 Billboard Müzik Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. 15 kategoride 16 adaylığı olan Post Malone, toplamda dokuz ödül kazandı.
Londra Doğal Tarih Müzesi tarafından bu yıl 56. kez düzenlenen 'Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı' Yarışması'nın kazananları belli oldu.
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