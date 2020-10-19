2020 Havadan Çekilen Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

Jürisi dünyaca ünlü etkili fotoğraf ustalarından oluşturulan yarışmaya 65 ülkeden binlerce havadan çekilmiş görüntü katıldı.
Türkiye’den de çalışmanın yer aldığı çeşitli kategorilerde kazanan fotoğraf listesi, Sputnik’in galerisinde.
Bu yıl birinci kez düzenlenen 2020 Havadan Çekilen Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu.
Jürisi dünyaca ünlü etkili fotoğraf ustalarından oluşturulan yarışmaya 65 ülkeden binlerce havadan çekilmiş görüntü katıldı.
Türkiye’den de çalışmanın yer aldığı çeşitli kategorilerde kazanan fotoğraf listesi, Sputnik’in galerisinde.
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en eski yerleşimlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki 9 asırlık Harran Sarayı'nın ana kapısı gün yüzüne çıkarıldı.
Büyük Britanya’da faaliyet gösteren Kraliyet Meteoroloji Topluluğu’nun AccuWeather ile birlikte düzenlediği 2020 Yılının Hava Olayları Fotoğrafçısı Yarışması’nın kazananları açıklandı.
Nikon’un 46 yıldır düzenlediği Küçük Dünya Fotoğraf Yarışması’nın (Nikon Small World Competition) 2020 yılı kazananları açıklandı.
2020 Billboard Müzik Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. 15 kategoride 16 adaylığı olan Post Malone, toplamda dokuz ödül kazandı.
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