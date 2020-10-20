2020 yılının en iyi manzara fotoğrafları

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Uluslararası 2020 Yılı Manzara Fotoğrafçısı Yarışması'nın (International Landscape Photographer of the Year 2020) kazananları açıklandı.
Dünyanın dört bir yanından çok sayıda fotoğrafın katılımıyla düzenlenen yarışmada; profesyonel fotoğrafçılardan oluşan bir jüri dereceye giren fotoğrafları belirledi.
Çeşitli kategorilerde ödül kazanan etkileyici fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in seçkisinde.
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