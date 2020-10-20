2020 yılının en iyi manzara fotoğrafları

Dünyanın dört bir yanından çok sayıda fotoğrafın katılımıyla düzenlenen yarışmada; profesyonel fotoğrafçılardan oluşan bir jüri dereceye giren fotoğrafları belirledi.

Çeşitli kategorilerde ödül kazanan etkileyici fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in seçkisinde.